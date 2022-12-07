Из-за обстрелов Харьковщины пострадала женщина, горели частные дома — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области российскими оккупантами.

За минувшие сутки спасатели выезжали на проверку мест вражеских обстрелов в Купянске — по двум адресам.

«Там пожары не зафиксированы, однако частично разрушены здания учебного заведения, повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. В результате обстрелов пострадала женщина 1955 года рождения, которую госпитализировали в Чугуевскую районную больницу», — проинформировала пресс-служба харьковской ГСЧС.

Пожар, вызванный боевыми действиями, случился вечером 6 декабря в Двурчанской громаде. Около 17:50 там загорелся частным дом.

«Горел частный дом на площади 60 кв. м. От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава, которые потушили огонь в 20:30», — привели данные спасатели.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области.