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Из-за обстрелов Харьковщины пострадала женщина, горели частные дома — ГСЧС

Происшествия 07:37   07.12.2022
Оксана Горун
Из-за обстрелов Харьковщины пострадала женщина, горели частные дома — ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области российскими оккупантами.

За минувшие сутки спасатели выезжали на проверку мест вражеских обстрелов в Купянске — по двум адресам.

«Там пожары не зафиксированы, однако частично разрушены здания учебного заведения, повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. В результате обстрелов пострадала женщина 1955 года рождения, которую госпитализировали в Чугуевскую районную больницу», — проинформировала пресс-служба харьковской ГСЧС.

Пожар, вызванный боевыми действиями, случился вечером 6 декабря в Двурчанской громаде. Около 17:50 там загорелся частным дом.

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    • «Горел частный дом на площади 60 кв. м. От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава, которые потушили огонь в 20:30», — привели данные спасатели.

    По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 07:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области российскими оккупантами".