Из-за обстрелов Харьковщины пострадала женщина, горели частные дома — ГСЧС
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области российскими оккупантами.
За минувшие сутки спасатели выезжали на проверку мест вражеских обстрелов в Купянске — по двум адресам.
«Там пожары не зафиксированы, однако частично разрушены здания учебного заведения, повреждены частные дома и хозяйственные сооружения. В результате обстрелов пострадала женщина 1955 года рождения, которую госпитализировали в Чугуевскую районную больницу», — проинформировала пресс-служба харьковской ГСЧС.
Пожар, вызванный боевыми действиями, случился вечером 6 декабря в Двурчанской громаде. Около 17:50 там загорелся частным дом.
Читайте также: Осторожно, лед: на водоемы Харьковщины вышли любители зимней рыбалки (фото)
«Горел частный дом на площади 60 кв. м. От ГСЧС была привлечена 1 единица техники и 5 человек личного состава, которые потушили огонь в 20:30», — привели данные спасатели.
По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Из-за обстрелов Харьковщины пострадала женщина, горели частные дома — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили о последствиях обстрелов Харьковской области российскими оккупантами".