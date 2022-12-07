Через обстріли Харківщини постраждала жінка, горіли приватні будинки – ДСНС

У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили про наслідки обстрілів Харківської області російськими окупантами.

Минулої доби рятувальники виїжджали на перевірку місць ворожих обстрілів у Куп’янську – за двома адресами.

“Там пожежі не зафіксовано, проте частково зруйновано будівлі навчального закладу, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Внаслідок обстрілів постраждала жінка 1955 року народження, яку госпіталізували до Чугуївської районної лікарні”, – поінформувала пресслужба харківської ДСНС.

Пожежа, викликана бойовими діями, сталася увечері 6 грудня у Дворчанській громаді. Близько 17:50 там спалахнув приватний будинок.

“Горів приватний будинок на площі 60 кв. м. Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 5 осіб особового складу, які загасили вогонь о 20:30”, – навели дані рятувальники.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області.