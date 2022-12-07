«Стоим, вообще не понимаем смысл»: перехват разговора оккупанта на Харьковщине
Перехват разговора оккупанта, находящегося на Харьковском направлении, опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
Захватчик жалуется, что руководство не отпускает их домой — пока не закончится так называемая «СВО».
«Мы были сначала в Токаревке, мы сейчас в другой деревне. Я тебе говорю, нас, грубо говоря бл*, 200-300 метров и хохлы *башат сидят, нах*й. У нас тоже ценный вопрос, вообще тут п*здец: за кого, нах*й, воюем, вообще че воюем, бл*, для кого, нах*й?», — возмущается своей судьбой оккупант.
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Также он не видит смысла находиться на направлении, потому что «работает только техника».
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перехват разговора оккупанта, находящегося на Харьковском направлении, опубликовало Главное управление разведки Минобороны.".