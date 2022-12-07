“Стоїмо, не розуміємо сенс”: перехоплення розмови окупанта на Харківщині
Перехоплення розмови окупанта, що перебуває на Харківському напрямку, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.
Загарбник скаржиться, що керівництво не відпускає їх додому – доки не закінчиться так звана “СВО”.
“Ми були спочатку в Токарівці, ми зараз в іншому селі. Я тобі кажу, нас, грубо кажучи бл*, 200-300 метрів і хохли *башат сидять, нах*й. У нас теж цінне питання, взагалі тут п*здец: за кого, нах*й, воюємо, взагалі чого воюємо, бл*, для кого, нах*й?”, – обурюється своєю долею окупант.
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Також він не бачить сенсу перебувати на напрямку, бо “працює лише техніка”.
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Ви читали новину: «“Стоїмо, не розуміємо сенс”: перехоплення розмови окупанта на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 20:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перехоплення розмови окупанта, що перебуває на Харківському напрямку, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.".