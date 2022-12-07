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“Стоїмо, не розуміємо сенс”: перехоплення розмови окупанта на Харківщині

Події 20:01   07.12.2022
Олена Нагорна
“Стоїмо, не розуміємо сенс”: перехоплення розмови окупанта на Харківщині

Перехоплення розмови окупанта, що перебуває на Харківському напрямку, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

Загарбник скаржиться, що керівництво не відпускає їх додому – доки не закінчиться так звана “СВО”.

“Ми були спочатку в Токарівці, ми зараз в іншому селі. Я тобі кажу, нас, грубо кажучи бл*, 200-300 метрів і хохли *башат сидять, нах*й. У нас теж цінне питання, взагалі тут п*здец: за кого, нах*й, воюємо, взагалі чого воюємо, бл*, для кого, нах*й?”, – обурюється своєю долею окупант.

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Також він не бачить сенсу перебувати на напрямку, бо “працює лише техніка”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 20:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перехоплення розмови окупанта, що перебуває на Харківському напрямку, опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.".