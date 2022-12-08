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Два автобуса в Харькове с завтрашнего дня меняют маршруты

Общество 19:00   08.12.2022
Елена Нагорная
Два автобуса в Харькове с завтрашнего дня меняют маршруты

Харьковские автобусы №25е и №83е с 9 декабря будут курсировать по-другому.

Маршруты меняют, чтобы ими имели возможность пользоваться жители поселка Кулиничи, ул. Плиточной и ул. Луи Пастера, сообщают в пресс-службе горсовета.

Автобус №83э будет курсировать так: ст. м. «Академика Барабашова» — пр. Юбилейный — пр. Тракторостроителей — Салтовское шоссе — ул. Седьмой Гвардейской Армии — ул. Животноводов — ул. Седьмой Гвардейской Армии — ул. Дубравная — ул. Грищенко (поселок Кулиничи).

Автобус №25э будет ездить следующим образом: автостанция «Индустриальная» — пр. Героев Харькова — ул. Роганская — ул. Мира — ул. Плиточная — ул. Луи Пастера — бул. Ивана Каркача (спорткомплекс).

Напомним, что с 7 декабря в Харькове возобновили работу пять трамвайных, 12 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов, а троллейбус №35 курсирует до разворотного круга «Северная Салтовка».

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 19:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские автобусы №25е и №83е с 9 декабря будут курсировать по-другому.".