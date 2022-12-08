Два автобуса в Харькове с завтрашнего дня меняют маршруты

Харьковские автобусы №25е и №83е с 9 декабря будут курсировать по-другому.

Маршруты меняют, чтобы ими имели возможность пользоваться жители поселка Кулиничи, ул. Плиточной и ул. Луи Пастера, сообщают в пресс-службе горсовета.