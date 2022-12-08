Два автобуси в Харкові відзавтра змінюють маршрути
Харківські автобуси №25е та №83е з 9 грудня курсуватимуть по-іншому.
Маршрути змінюють, щоб ними мали змогу користуватись жителі селища Кулиничі, вул. Плиткової та вул. Луї Пастера, повідомляють у пресслужбі міськради.
Автобус №83е курсуватиме так: ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Животноводів – вул. Сьомої Гвардійської Армії – вул. Дібровна – вул. Грищенка (сел. Кулиничі).
Автобус №25е їздитиме наступним чином: автостанція «Індустріальна» – пр. Героїв Харкова – вул. Роганська – вул. Миру – вул. Плиткова – вул. Луї Пастера – бул. Івана Каркача (спорткомплекс).
Нагадаємо, що з 7 грудня у Харкові відновили роботу п’ять трамвайних, 12 тролейбусних та 11 автобусних маршрутів , а тролейбус №35 курсує до розворотного кола «Північна Салтівка».
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 19:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські автобуси №25е та №83е з 9 грудня курсуватимуть по-іншому.".