Харьков заметает снегом: дорожники предупредили об опасности (фоторепортаж)
Фото: Павел Велицкий
Харьков оказался в эпицентре снегопада. Синоптики прогнозируют дальше — дождь.
Снегопад в Харькове начался четко по прогнозу — с ночи с 7 на 8 декабря. Утром дороги и тротуары в городе уже основательно замело.
«По прогнозу синоптиков, 8 декабря около 5 утра ожидается ухудшение погодных условий – снегопады и мокрый снег. Ночью температура -5°С, днем 0°С. На дорогах возможно образование гололеда. Просим водителей быть внимательными за рулем и удержаться от поездок на дальние расстояния во время непогоды», — предупредили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.
По прогнозам синоптиков, снежные виды сохранятся не долго. Следом начнется дождь.
А пока что коммунальщики убирают последствия снегопада.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьков заметает снегом: дорожники предупредили об опасности (фоторепортаж)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 10:21;
Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков оказался в эпицентре снегопада. Синоптики прогнозируют дальше — дождь".