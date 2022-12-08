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Харьков заметает снегом: дорожники предупредили об опасности (фоторепортаж)

Общество 10:21   08.12.2022
Павел Велицкий
Оксана Горун
Харьков заметает снегом: дорожники предупредили об опасности (фоторепортаж) Фото: Павел Велицкий

Харьков оказался в эпицентре снегопада. Синоптики прогнозируют дальше — дождь.

Снегопад в Харькове начался четко по прогнозу — с ночи с 7 на 8 декабря. Утром дороги и тротуары в городе уже основательно замело.

Снег в Харькове 8 декабря 2022 4
Фото: Павел Велицкий

«По прогнозу синоптиков, 8 декабря около 5 утра ожидается ухудшение погодных условий – снегопады и мокрый снег. Ночью температура -5°С, днем 0°С. На дорогах возможно образование гололеда. Просим водителей быть внимательными за рулем и удержаться от поездок на дальние расстояния во время непогоды», — предупредили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

Снег в Харькове 8 декабря 2022 3
Фото: Павел Велицкий

По прогнозам синоптиков, снежные виды сохранятся не долго. Следом начнется дождь.

Снег в Харькове 8 декабря 2022 6
Фото: Павел Велицкий

А пока что коммунальщики убирают последствия снегопада.

Снег в Харькове 8 декабря 2022 9
Фото: Павел Велицкий
Снег в Харькове 8 декабря 2022 8
Фото: Павел Велицкий
Снег в Харькове 8 декабря 2022 6
Фото: Павел Велицкий
Снег в Харькове 8 декабря 2022
Фото: Павел Велицкий
Автор: Павел Велицкий, Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 10:21;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков оказался в эпицентре снегопада. Синоптики прогнозируют дальше — дождь".