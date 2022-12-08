Харьков заметает снегом: дорожники предупредили об опасности (фоторепортаж)

Харьков оказался в эпицентре снегопада. Синоптики прогнозируют дальше — дождь.

Снегопад в Харькове начался четко по прогнозу — с ночи с 7 на 8 декабря. Утром дороги и тротуары в городе уже основательно замело.

«По прогнозу синоптиков, 8 декабря около 5 утра ожидается ухудшение погодных условий – снегопады и мокрый снег. Ночью температура -5°С, днем 0°С. На дорогах возможно образование гололеда. Просим водителей быть внимательными за рулем и удержаться от поездок на дальние расстояния во время непогоды», — предупредили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

По прогнозам синоптиков, снежные виды сохранятся не долго. Следом начнется дождь.

А пока что коммунальщики убирают последствия снегопада.