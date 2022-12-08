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Харків заметає снігом: шляховики попередили про небезпеку (фоторепортаж)

Суспільство 10:21   08.12.2022
Павло Велицький
Оксана Горун
Харків заметає снігом: шляховики попередили про небезпеку (фоторепортаж) Фото: Павло Велицький

Харків опинився в епіцентрі снігопаду. Синоптики прогнозують далі – дощ.

Снігопад у Харкові розпочався чітко за прогнозом – з ночі з 7 на 8 грудня. Вранці дороги та тротуари в місті вже добряче замело.

Сніг у Харкові 8 грудня 2022 4

“За прогнозом синоптиків, 8 грудня близько 5 ранку очікується погіршення погодних умов – снігопади та мокрий сніг. Вночі температура -5°С, вдень 0°С. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Просимо водіїв бути уважними за кермом та утриматись від поїздок на далекі відстані під час негоди”, – попередили у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

Сніг у Харкові 8 грудня 2022 3

За прогнозами синоптиків, снігові види збережуться недовго. Після цього почнеться дощ.

Сніг у Харкові 8 грудня 2022 6

А поки що комунальники прибирають наслідки снігопаду.

Сніг у Харкові 8 грудня 2022 9

Сніг у Харкові 8 грудня 2022 8

Сніг у Харкові 8 грудня 2022 6

Сніг у Харкові 8 грудня 2022

Автор: Павло Велицький, Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 10:21;

    • Кореспондент Павло Велицький, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків опинився в епіцентрі снігопаду. Синоптики прогнозують далі – дощ".