Харків заметає снігом: шляховики попередили про небезпеку (фоторепортаж)

Харків опинився в епіцентрі снігопаду. Синоптики прогнозують далі – дощ.

Снігопад у Харкові розпочався чітко за прогнозом – з ночі з 7 на 8 грудня. Вранці дороги та тротуари в місті вже добряче замело.

“За прогнозом синоптиків, 8 грудня близько 5 ранку очікується погіршення погодних умов – снігопади та мокрий сніг. Вночі температура -5°С, вдень 0°С. На дорогах можливе утворення ожеледиці. Просимо водіїв бути уважними за кермом та утриматись від поїздок на далекі відстані під час негоди”, – попередили у Службі автомобільних доріг у Харківській області.

За прогнозами синоптиків, снігові види збережуться недовго. Після цього почнеться дощ.

А поки що комунальники прибирають наслідки снігопаду.