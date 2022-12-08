Обстрелы Харьковщины: в Купянске горела многоэтажка, в Печенегах — трава

Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

В регионе с 7 по 8 декабря случилось три пожара из-за вражеских обстрелов — в Купянском и Чугуевском районах.

«В 08:10 в г. Купяске в квартире жилой многоэтажки горели домашние вещи на площади 6 кв. м. На месте происшествия работали спасатели 44-й ГПРЧ, потушившие огонь в 09:20», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также пожары вечером 7 декабря случились в поселке Печенеги Чугуевского района. По двум адресам горела трава на общей площади около 200 кв. м. В 19:45 пожары ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.

По информации поселкового головы Печенегов, вражеские ракеты там сбила украинская ПВО.