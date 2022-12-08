Live
  • Четверг 08.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

Обстрелы Харьковщины: в Купянске горела многоэтажка, в Печенегах — трава

Происшествия 07:55   08.12.2022
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины: в Купянске горела многоэтажка, в Печенегах — трава

Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.

В регионе с 7 по 8 декабря случилось три пожара из-за вражеских обстрелов — в Купянском и Чугуевском районах.

«В 08:10 в г. Купяске в квартире жилой многоэтажки горели домашние вещи на площади 6 кв. м. На месте происшествия работали спасатели 44-й ГПРЧ, потушившие огонь в 09:20», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также пожары вечером 7 декабря случились в поселке Печенеги Чугуевского района. По двум адресам горела трава на общей площади около 200 кв. м. В 19:45 пожары ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.

  • Читайте также: Горели остатки разбомбленных складов: ГСЧС сообщила о пожаре на Харьковщине

    • По информации поселкового головы Печенегов, вражеские ракеты там сбила украинская ПВО.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    18:21
    Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб
    09:10
    На Харьковщине из-за обстрелов есть погибшая и двое раненых — ХОВА
    09:03
    Россия ударила по Харьковщине тремя ракетами С-300 — Синегубов (фото)
    07:37
    Из-за обстрелов Харьковщины пострадала женщина, горели частные дома — ГСЧС
    07:12
    Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины: в Купянске горела многоэтажка, в Печенегах — трава»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 07:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки".