Обстрелы Харьковщины: в Купянске горела многоэтажка, в Печенегах — трава
Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки.
В регионе с 7 по 8 декабря случилось три пожара из-за вражеских обстрелов — в Купянском и Чугуевском районах.
«В 08:10 в г. Купяске в квартире жилой многоэтажки горели домашние вещи на площади 6 кв. м. На месте происшествия работали спасатели 44-й ГПРЧ, потушившие огонь в 09:20», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также пожары вечером 7 декабря случились в поселке Печенеги Чугуевского района. По двум адресам горела трава на общей площади около 200 кв. м. В 19:45 пожары ликвидировали. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.
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По информации поселкового головы Печенегов, вражеские ракеты там сбила украинская ПВО.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Харьковщины за минувшие сутки".