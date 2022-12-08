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Обстріли Харківщини: в Куп’янську горіла багатоповерхівка, у Печенігах – трава

Події 07:55   08.12.2022
Оксана Горун
Обстріли Харківщини: в Куп’янську горіла багатоповерхівка, у Печенігах – трава

Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.

У регіоні з 7 по 8 грудня сталися три пожежі через ворожі обстріли – у Куп’янському та Чугуївському районах.

“О 08:10 у м. Куп’яську у квартирі житлової багатоповерхівки горіли домашні речі на площі 6 кв. м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь о 09:20”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також пожежі ввечері 7 грудня сталися у селищі Печеніги Чугуївського району. За двома адресами горіла трава на загальній площі близько 200 кв. м. О 19:45 пожежі ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було.

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    • За інформацією селищного голови Печенігів, ворожі ракети там збила українська ППО .

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 07:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби".