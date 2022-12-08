Обстріли Харківщини: в Куп’янську горіла багатоповерхівка, у Печенігах – трава
Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби.
У регіоні з 7 по 8 грудня сталися три пожежі через ворожі обстріли – у Куп’янському та Чугуївському районах.
“О 08:10 у м. Куп’яську у квартирі житлової багатоповерхівки горіли домашні речі на площі 6 кв. м. На місці події працювали рятувальники 44-ї ДПРЧ, які загасили вогонь о 09:20”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Також пожежі ввечері 7 грудня сталися у селищі Печеніги Чугуївського району. За двома адресами горіла трава на загальній площі близько 200 кв. м. О 19:45 пожежі ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було.
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За інформацією селищного голови Печенігів, ворожі ракети там збила українська ППО .
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили про наслідки обстрілів Харківщини минулої доби".