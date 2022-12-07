У Печенігах упали ворожі ракети, збиті українською ППО – селищний голова
У селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області близько 20-ї години 7 грудня впали дві російські ракети. Попередньо, поранених чи загиблих немає, проте уламками пошкоджено будівлі.
Про це селищний голова Олександр Гусаров повідомив “Суспільному” .
“Дві ракети, попередньо “С-300″, збили наші сили протиповітряної оборони. Одна впала на околицях селища, друга — майже в центрі. Слава богу, постраждалих немає”, – сказав він.
Про ворожий удар по селищу Печеніги раніше повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Він написав, що на місці працюють усі служби, а наслідки з’ясовуються.
Нагадаємо, що о 18:42 у регіоні оголошувалась повітряна тривога, о 18:55 спостерігачі повідомили про виліт ракети з території Бєлгородської області, а за вісім хвилин — ще однієї. Про вибухи писали у соцмережах мешканці Чугуївського району. Відбій тривоги було дано о 19:32.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 21:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Печеніги Чугуївського району Харківської області близько 20-ї години 7 грудня впали дві російські ракети. Попередньо, поранених чи загиблих немає, проте уламками пошкоджено будівлі.".