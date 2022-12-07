В Печенегах упали вражеские ракеты, сбитые украинской ПВО — поселковый голова
В поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области около 20-ти часов 7 декабря упали две российские ракеты. Предварительно, раненых или погибших нет, однако обломками повреждены здания.
Об этом поселковый голова Александр Гусаров сообщил «Суспільному».
«Две ракеты, предварительно «С-300″, сбили наши силы противовоздушной обороны. Одна упала на окраинах поселка, вторая — почти в центре. Слава богу, пострадавших нет», — сказал он.
О вражеском ударе по поселку Печенеги ранее сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Он написал, что на месте работают все службы, а последствия выясняются.
Напомним, что в 18:42 в регионе объявлялась воздушная тревога, в 18:55 наблюдатели сообщили о вылете ракеты с территории Белгородской области, а спустя восемь минут — еще одной. О взрывах писали в соцсетях жители Чугуевского района. Отбой тревоги был дан в 19:32.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 21:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Печенеги Чугуевского района Харьковской области около 20-ти часов 7 декабря упали две российские ракеты. Предварительно, раненых или погибших нет, однако обломками повреждены здания.".