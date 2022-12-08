Улицы Харькова от снега расчищают около 2000 коммунальщиков (фото)
Фото: Харьковский горсовет
В центре Харькова работает техника и сотрудники КП «Дорремстрой», во дворах — дворники «Харьковблагоустройства», а в парках — «зеленстроевцы».
«113 единиц спецтехники убирают снег сегодня, 8 декабря, на улицах Харькова. Как сообщили в КП «Дорремстрой», в уборке снега с проезжей части и тротуаров магистралей задействовано 129 работников предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
Во дворах в этот момент работают около 1800 рабочих КП «Харьковблагоустройство». В расчистке дворов и внутриквартальных дорог участвуют 49 единиц автотракторной техники, 45 воздуходувных средств и 42 средства малой механизации.
Также в городе трудится более 300 сотрудников СКП «Харьковзеленстрой». Они убирают пешеходные зоны, парки, скверы и аллеи.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова работает техника и сотрудники КП «Дорремстрой», во дворах — дворники «Харьковблагоустройства», а в парках — «зеленстроевцы»".