Улицы Харькова от снега расчищают около 2000 коммунальщиков (фото)

В центре Харькова работает техника и сотрудники КП «Дорремстрой», во дворах — дворники «Харьковблагоустройства», а в парках — «зеленстроевцы».

«113 единиц спецтехники убирают снег сегодня, 8 декабря, на улицах Харькова. Как сообщили в КП «Дорремстрой», в уборке снега с проезжей части и тротуаров магистралей задействовано 129 работников предприятия», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

Во дворах в этот момент работают около 1800 рабочих КП «Харьковблагоустройство». В расчистке дворов и внутриквартальных дорог участвуют 49 единиц автотракторной техники, 45 воздуходувных средств и 42 средства малой механизации.

Также в городе трудится более 300 сотрудников СКП «Харьковзеленстрой». Они убирают пешеходные зоны, парки, скверы и аллеи.