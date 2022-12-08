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Вулиці Харкова від снігу розчищають близько 2000 комунальників (фото)

Суспільство 12:19   08.12.2022
Оксана Горун
Вулиці Харкова від снігу розчищають близько 2000 комунальників (фото)

У центрі Харкова працюють техніка та співробітники КП “Доррембуд”, у дворах – двірники “Харківблагоустрою”, а в парках – “зеленбудівці”.

“113 одиниць спецтехніки прибирають сніг сьогодні, 8 грудня, на вулицях Харкова. Як повідомили в КП “Доррембуд”, до прибирання снігу з проїжджої частини та тротуарів магістралей задіяно 129 працівників підприємства”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

У Харкові прибирають сніг на центральних вулицях 4

У дворах зараз працюють близько 1800 робітників КП «Харківблагоустрій». У розчищенні дворів та внутрішньоквартальних доріг беруть участь 49 одиниць автотракторної техніки, 45 повітродувних засобів та 42 засоби малої механізації.

У Харкові прибирають сніг на центральних вулицях

Також у місті працює понад 300 співробітників СКП “Харківзеленбуд”. Вони прибирають пішохідні зони, парки, сквери та алеї.

У Харкові прибирають сніг на центральних вулицях 2

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 12:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова працюють техніка та співробітники КП “Доррембуд”, у дворах – двірники “Харківблагоустрою”, а в парках – “зеленбудівці”".