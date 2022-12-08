Вулиці Харкова від снігу розчищають близько 2000 комунальників (фото)

У центрі Харкова працюють техніка та співробітники КП “Доррембуд”, у дворах – двірники “Харківблагоустрою”, а в парках – “зеленбудівці”.

“113 одиниць спецтехніки прибирають сніг сьогодні, 8 грудня, на вулицях Харкова. Як повідомили в КП “Доррембуд”, до прибирання снігу з проїжджої частини та тротуарів магістралей задіяно 129 працівників підприємства”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

У дворах зараз працюють близько 1800 робітників КП «Харківблагоустрій». У розчищенні дворів та внутрішньоквартальних доріг беруть участь 49 одиниць автотракторної техніки, 45 повітродувних засобів та 42 засоби малої механізації.

Також у місті працює понад 300 співробітників СКП “Харківзеленбуд”. Вони прибирають пішохідні зони, парки, сквери та алеї.