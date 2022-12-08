Вулиці Харкова від снігу розчищають близько 2000 комунальників (фото)
У центрі Харкова працюють техніка та співробітники КП “Доррембуд”, у дворах – двірники “Харківблагоустрою”, а в парках – “зеленбудівці”.
“113 одиниць спецтехніки прибирають сніг сьогодні, 8 грудня, на вулицях Харкова. Як повідомили в КП “Доррембуд”, до прибирання снігу з проїжджої частини та тротуарів магістралей задіяно 129 працівників підприємства”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.
У дворах зараз працюють близько 1800 робітників КП «Харківблагоустрій». У розчищенні дворів та внутрішньоквартальних доріг беруть участь 49 одиниць автотракторної техніки, 45 повітродувних засобів та 42 засоби малої механізації.
Також у місті працює понад 300 співробітників СКП “Харківзеленбуд”. Вони прибирають пішохідні зони, парки, сквери та алеї.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова працюють техніка та співробітники КП “Доррембуд”, у дворах – двірники “Харківблагоустрою”, а в парках – “зеленбудівці”".