Враг нанес авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб
По меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток. Среди них город Купянск, по которому враг запустил ракету, а также район села Каменка, подвергшийся авиаудару.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
Отмечается, что в очередной раз удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск.
На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка. Также неподалеку Каменки оккупанты нанесли авиационный удар.
На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка.
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«Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 18:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток. Среди них город Купянск, по которому враг запустил ракету, а также район села Каменка, подвергшийся авиаудару.".