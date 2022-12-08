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Враг нанес авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 18:42   08.12.2022
Елена Нагорная
Враг нанес авиаудар в районе села на Харьковщине — Генштаб

По меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток. Среди них город Купянск, по которому враг запустил ракету, а также район села Каменка, подвергшийся авиаудару.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

Отмечается, что в очередной раз удару подверглись объекты гражданской инфраструктуры города Купянск.

На Слобожанском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Варваровка, Двуречная и Каменка. Также неподалеку Каменки оккупанты нанесли авиационный удар.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Осуществил обстрелы по районам населенных пунктов Берестовое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и Табаевка.

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«Сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины», — отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 18:42;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере 16 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия из различного вооружения в течение суток. Среди них город Купянск, по которому враг запустил ракету, а также район села Каменка, подвергшийся авиаудару.".