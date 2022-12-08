Ворог завдав авіаудару в районі села на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з різного озброєння протягом доби. Серед них місто Куп’янськ – по якому ворог запустив ракету, а також район села Кам’янка, що зазнав авіаудару.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що вчергове удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка. Також неподалік Кам’янки окупанти завдали авіаційного удару.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка.

“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України”, – зазначили у Генштабі.