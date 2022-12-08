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Ворог завдав авіаудару в районі села на Харківщині – Генштаб

Події 18:42   08.12.2022
Елена Нагорная
Ворог завдав авіаудару в районі села на Харківщині – Генштаб

Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з різного озброєння протягом доби. Серед них місто Куп’янськ – по якому ворог запустив ракету, а також район села Кам’янка, що зазнав авіаудару.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

Зазначається, що вчергове удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ.

На Слобожанському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Варварівка, Дворічна і Кам’янка. Також неподалік Кам’янки окупанти завдали авіаційного удару.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив обстріли по районах населених пунктів Берестове, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка і Табаївка.

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“Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України”, – зазначили у Генштабі.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 18:42;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 16 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія з різного озброєння протягом доби. Серед них місто Куп’янськ – по якому ворог запустив ракету, а також район села Кам’янка, що зазнав авіаудару.".