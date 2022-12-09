Live
  • Пятница 09.12.2022
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

В Генштабе сообщили об обстрелах Харьковщины

Происшествия 07:24   09.12.2022
Оксана Горун
В Генштабе сообщили об обстрелах Харьковщины

В сводке Генштаба по состоянию на 6 утра 9 декабря перечислены восемь пострадавших населенных пунктов Харьковщины.

«На Слобожанском направлении огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии нанесли по районам населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также за минувшие сутки противник по территории Украины нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара.

  • Читайте также: Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

    • Среди регионов, по которым враг ударил ракетами, — и Харьковщина. Вечером 8 декабря под таким обстрелом оказался Харьковский район. Там пострадали четверо человек, один из них — в тяжелом состоянии. Повреждены по меньшей мере четыре дома. Часть ракет сбила ПВО.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    17:44
    Синегубов оценил вероятность наступления армии РФ на Купянском направлении
    09:26
    Российская армия утром ударила по Харьковщине ракетами С-300 — Синегубов
    07:55
    Обстрелы Харьковщины: в Купянске горела многоэтажка, в Печенегах — трава
    07:07
    Армия РФ пыталась атаковать населенный пункт у госграницы на Харьковщине
    18:21
    Армия РФ обстреляла Харьковщину из танков, минометов и артиллерии — Генштаб

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Генштабе сообщили об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 07:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба по состоянию на 6 утра 9 декабря перечислены восемь пострадавших населенных пунктов Харьковщины".