В Генштабе сообщили об обстрелах Харьковщины

В сводке Генштаба по состоянию на 6 утра 9 декабря перечислены восемь пострадавших населенных пунктов Харьковщины.

«На Слобожанском направлении огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии нанесли по районам населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Также за минувшие сутки противник по территории Украины нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара.

Среди регионов, по которым враг ударил ракетами, — и Харьковщина. Вечером 8 декабря под таким обстрелом оказался Харьковский район. Там пострадали четверо человек, один из них — в тяжелом состоянии. Повреждены по меньшей мере четыре дома. Часть ракет сбила ПВО.