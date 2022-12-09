В Генштабе сообщили об обстрелах Харьковщины
В сводке Генштаба по состоянию на 6 утра 9 декабря перечислены восемь пострадавших населенных пунктов Харьковщины.
«На Слобожанском направлении огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии нанесли по районам населенных пунктов Стрелечья, Терновая, Старица, Огурцово и Купянск Харьковской области. На Купянском направлении противник обороняется. Зафиксированы обстрелы из танков и разнотипной артиллерии по районам населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Первомайское Харьковской области», — отметили в Генштабе.
Также за минувшие сутки противник по территории Украины нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара.
Читайте также: Армия РФ обстреляла около 20 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Среди регионов, по которым враг ударил ракетами, — и Харьковщина. Вечером 8 декабря под таким обстрелом оказался Харьковский район. Там пострадали четверо человек, один из них — в тяжелом состоянии. Повреждены по меньшей мере четыре дома. Часть ракет сбила ПВО.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Генштабе сообщили об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке Генштаба по состоянию на 6 утра 9 декабря перечислены восемь пострадавших населенных пунктов Харьковщины".