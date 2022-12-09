У Генштабі повідомили про обстріли Харківщини

У зведенні Генштабу станом на 6 ранку 9 грудня перераховано вісім постраждалих населених пунктів Харківщини.

“На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Також за минулу добу противник по території України завдав 5 ракетних та 3 авіаційних ударів.

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Серед регіонів, по яких ворог ударив ракетами, – і Харківщина. Увечері 8 грудня під таким обстрілом опинився Харківський район. Там постраждали четверо людей, один з них – у тяжкому стані. Пошкоджено щонайменше чотири будинки. Частину ракет збила ППО.