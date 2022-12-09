У Генштабі повідомили про обстріли Харківщини
У зведенні Генштабу станом на 6 ранку 9 грудня перераховано вісім постраждалих населених пунктів Харківщини.
“На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області. На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області“, – зазначили в Генштабі.
Також за минулу добу противник по території України завдав 5 ракетних та 3 авіаційних ударів.
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Серед регіонів, по яких ворог ударив ракетами, – і Харківщина. Увечері 8 грудня під таким обстрілом опинився Харківський район. Там постраждали четверо людей, один з них – у тяжкому стані. Пошкоджено щонайменше чотири будинки. Частину ракет збила ППО.
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Ви читали новину: «У Генштабі повідомили про обстріли Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 07:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні Генштабу станом на 6 ранку 9 грудня перераховано вісім постраждалих населених пунктів Харківщини".