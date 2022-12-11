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На проспекте в Харькове задержали мужчину с пистолетом — полиция

Происшествия 09:25   11.12.2022
Елена Нагорная
На проспекте в Харькове задержали мужчину с пистолетом — полиция Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

На проспекте Героев Харькова правоохранители пресекли хулиганские действия мужчины, который угрожал гражданину предметом, похожим на пистолет.

Следственно-оперативная группа задокументировала факт правонарушения и доставила мужчину в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.

Также в течение суток правоохранители:

— получили 1312 сообщений граждан о правонарушениях;

— на блокпостах вместе с военными проверили более 3760 транспортных средств;

— по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 14 человек;

— сообщили о подозрении 16-летнему злоумышленнику, который нанес ножевые ранения своему знакомому. Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство»;

— обнаружили в поселке Слобожанское факт реализации сигарет без марок акцизного сбора. Табачные изделия изъяли, в отношении продавщицы составили админпротокол.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 09:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Харькова правоохранители пресекли хулиганские действия мужчины, который угрожал гражданину предметом, похожим на пистолет.".