На проспекте в Харькове задержали мужчину с пистолетом — полиция

На проспекте Героев Харькова правоохранители пресекли хулиганские действия мужчины, который угрожал гражданину предметом, похожим на пистолет.

Следственно-оперативная группа задокументировала факт правонарушения и доставила мужчину в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.

Также в течение суток правоохранители:

— получили 1312 сообщений граждан о правонарушениях;

— на блокпостах вместе с военными проверили более 3760 транспортных средств;

— по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 14 человек;

— сообщили о подозрении 16-летнему злоумышленнику, который нанес ножевые ранения своему знакомому. Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство»;

— обнаружили в поселке Слобожанское факт реализации сигарет без марок акцизного сбора. Табачные изделия изъяли, в отношении продавщицы составили админпротокол.