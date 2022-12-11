На проспекте в Харькове задержали мужчину с пистолетом — полиция
На проспекте Героев Харькова правоохранители пресекли хулиганские действия мужчины, который угрожал гражданину предметом, похожим на пистолет.
Следственно-оперативная группа задокументировала факт правонарушения и доставила мужчину в отдел полиции для выяснения обстоятельств, сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в утренней сводке.
Также в течение суток правоохранители:
— получили 1312 сообщений граждан о правонарушениях;
— на блокпостах вместе с военными проверили более 3760 транспортных средств;
— по подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 14 человек;
— сообщили о подозрении 16-летнему злоумышленнику, который нанес ножевые ранения своему знакомому. Открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство»;
— обнаружили в поселке Слобожанское факт реализации сигарет без марок акцизного сбора. Табачные изделия изъяли, в отношении продавщицы составили админпротокол.
Читайте также: Враг обстрелял Изюмщину, местный житель в тяжелом состоянии — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «На проспекте в Харькове задержали мужчину с пистолетом — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 09:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На проспекте Героев Харькова правоохранители пресекли хулиганские действия мужчины, который угрожал гражданину предметом, похожим на пистолет.".