На проспекті в Харкові затримали чоловіка з пістолетом – поліція
На проспекті Героїв Харкова правоохоронці запобігли хуліганським діям чоловіка, який погрожував громадянину предметом, схожим на пістолет.
Слідчо-оперативна група задокументувала факт правопорушення та доправила чоловіка до відділу поліції для з’ясування обставин, повідомив голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко у ранковому зведенні.
Також протягом доби правоохоронці:
– отримали 1312 повідомлень громадян про правопорушення;
– на блокпостах разом із військовими перевірили понад 3760 транспортних засобів;
– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 14 осіб;
– повідомили про підозру 16-річному зловмиснику, який завдав ножових поранень своєму знайомому. Відкрито кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”;
– виявили у селищі Слобожанське факт реалізації цигарок без марок акцизного збору. Тютюнові вироби вилучили, щодо продавчині склали адмінпротокол.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 09:25;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "На проспекті Героїв Харкова правоохоронці запобігли хуліганським діям чоловіка, який погрожував громадянину предметом, схожим на пістолет.".