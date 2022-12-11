На проспекті в Харкові затримали чоловіка з пістолетом – поліція

На проспекті Героїв Харкова правоохоронці запобігли хуліганським діям чоловіка, який погрожував громадянину предметом, схожим на пістолет.

Слідчо-оперативна група задокументувала факт правопорушення та доправила чоловіка до відділу поліції для з’ясування обставин, повідомив голова ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко у ранковому зведенні.

Також протягом доби правоохоронці:

– отримали 1312 повідомлень громадян про правопорушення;

– на блокпостах разом із військовими перевірили понад 3760 транспортних засобів;

– за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 14 осіб;

– повідомили про підозру 16-річному зловмиснику, який завдав ножових поранень своєму знайомому. Відкрито кримінальне провадження за статтею “замах на вбивство”;

– виявили у селищі Слобожанське факт реалізації цигарок без марок акцизного збору. Тютюнові вироби вилучили, щодо продавчині склали адмінпротокол.