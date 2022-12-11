Получить психологическую помощь: на Харьковщине откроют центр, как в Буче
Центр помощи населению деоккупированных громад откроют в Харьковской области.
К инициативе активно приобщаются волонтеры, международные гуманитарные организации и органы местного самоуправления, сообщили в соцсетях министерства.
Отмечается, что в центре будут оказывать психологическую поддержку мирным жителям, которые стали свидетелями активных боевых действий и пережили оккупацию.
Также команда будет фиксировать факты военных преступлений и преступлений против человечности, к которым, среди прочих, относится принудительный вывоз гражданского населения, в частности детей и несовершеннолетних.
«Практика создания подобного центра уже использовалась в Бучанской громаде Киевской области весной этого года. Это позволило оказать специализированную помощь жителям в самый чувствительный период сразу после освобождения региона», — рассказали в Минреинтеграции.
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В министерстве также напомнили, что украинцы, которые нуждаются в психологической поддержке, могут обратиться в психологический хаб, который функционирует при Национальном информационном бюро. Для этого необходимо позвонить на круглосуточную горячую линию НИБ: 16-48 и оставить заявку на личную психологическую поддержку.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 12:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр помощи населению деоккупированных громад откроют в Харьковской области.".