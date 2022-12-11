Отримати психологічну допомогу: на Харківщині відкриють центр, як у Бучі

Центр допомоги населенню деокупованих громад відкриють у Харківській області.

До ініціативи активно долучаються волонтери, міжнародні гуманітарні організації та органи місцевого самоврядування, повідомили у соцмережах міністерства.

Зазначається, що в центрі надаватимуть психологічну підтримку мирним жителям, які стали свідками активних бойових дій та пережили окупацію.

Також команда фіксуватиме факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності, до яких, серед інших, належить примусове вивезення цивільного населення, зокрема дітей та неповнолітніх.

“Практика створення подібного центру вже використовувалася в Бучанській громаді на Київщині навесні цього року. Це дозволило надати спеціалізовану допомогу мешканцям у найчутливіший період одразу після звільнення регіону”, – розповіли у Мінреінтеграції.

У міністерстві також нагадали, що українці, які потребують психологічної підтримки, можуть звернутися до психологічного хабу, який функціонує при Національному інформаційному бюро. Для цього необхідно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію НІБ: 16-48 і залишити заявку на особисту психологічну підтримку.