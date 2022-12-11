Отримати психологічну допомогу: на Харківщині відкриють центр, як у Бучі
Центр допомоги населенню деокупованих громад відкриють у Харківській області.
До ініціативи активно долучаються волонтери, міжнародні гуманітарні організації та органи місцевого самоврядування, повідомили у соцмережах міністерства.
Зазначається, що в центрі надаватимуть психологічну підтримку мирним жителям, які стали свідками активних бойових дій та пережили окупацію.
Також команда фіксуватиме факти воєнних злочинів та злочинів проти людяності, до яких, серед інших, належить примусове вивезення цивільного населення, зокрема дітей та неповнолітніх.
“Практика створення подібного центру вже використовувалася в Бучанській громаді на Київщині навесні цього року. Це дозволило надати спеціалізовану допомогу мешканцям у найчутливіший період одразу після звільнення регіону”, – розповіли у Мінреінтеграції.
Читайте також: Синєгубов: Під тимчасовою окупацією майже 30 населених пунктів Харківщини
У міністерстві також нагадали, що українці, які потребують психологічної підтримки, можуть звернутися до психологічного хабу, який функціонує при Національному інформаційному бюро. Для цього необхідно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію НІБ: 16-48 і залишити заявку на особисту психологічну підтримку.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Отримати психологічну допомогу: на Харківщині відкриють центр, як у Бучі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 12:48;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр допомоги населенню деокупованих громад відкриють у Харківській області.".