Разбитая оккупантами Изюмщина с высоты птичьего полета (видео)
Журналисты показали, как выглядит город Изюм Харьковской области и его окрестности после того, как там побывал «русский мир».
Видео, снятое с воздуха, опубликовал YouTube-канал «Військове телебачення України».
«А вот село Каменка Изюмского района Харьковской области. До войны здесь проживало более тысячи жителей. Сейчас же нет ни одного уцелевшего дома. Российские оккупанты превратили населенный пункт в сплошные руины. Сложно даже представить, какие колоссальные убытки наносит Россия инфраструктуре Украины», — пишут журналисты.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналисты показали, как выглядит город Изюм Харьковской области и его окрестности после того, как там побывал «русский мир».".