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Розбита окупантами Ізюмщина з висоти пташиного польоту (відео)

Події 19:07   11.12.2022
Олена Нагорна
Розбита окупантами Ізюмщина з висоти пташиного польоту (відео)

Журналісти показали, як виглядає місто Ізюм Харківської області та його околиці після того, як там побував “русский мир”.

Відео, зняте з повітря, опублікував YouTube-канал “Військове телебачення України”.

“А ось село Кам’янка Ізюмського району Харківської області. До війни тут мешкало більше тисячі мешканців. Нині ж немає жодного вцілілого будинку. Російські окупанти перетворили населений пункт у суцільну руїну. Складно навіть уявити, яких колосальних збитків завдає Росія інфраструктурі України”, – пишуть журналісти.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 19:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналісти показали, як виглядає місто Ізюм Харківської області та його околиці після того, як там побував “русский мир”.".