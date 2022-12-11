Розбита окупантами Ізюмщина з висоти пташиного польоту (відео)
Журналісти показали, як виглядає місто Ізюм Харківської області та його околиці після того, як там побував “русский мир”.
Відео, зняте з повітря, опублікував YouTube-канал “Військове телебачення України”.
“А ось село Кам’янка Ізюмського району Харківської області. До війни тут мешкало більше тисячі мешканців. Нині ж немає жодного вцілілого будинку. Російські окупанти перетворили населений пункт у суцільну руїну. Складно навіть уявити, яких колосальних збитків завдає Росія інфраструктурі України”, – пишуть журналісти.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналісти показали, як виглядає місто Ізюм Харківської області та його околиці після того, як там побував “русский мир”.".