«Чувак, с тебя все начинается» — Дантес обратился к Терехову по поводу языка

Украинский певец, харьковчанин Владимир Дантес перешел на украинский язык после начала полномасштабной войны и возмутился желанием мэра Харькова продолжать общаться с жителями на русском.

К мэру Харькова Дантес обратился публично — в эфире программы «Тихий вечер с Еленой Кравец» на телеканале «Дом».

«Он недавно заявил, что «я с харьковчанами буду разговаривать на русском, потому что так они меня понимают». Но это неправильно. Нет, чувак, с тебя все начинается. Начни разговаривать на украинском. Не обращай внимания, как говорят другие, придавай пример. Я так говорю всем. И с тобой начнут разговаривать. Вокруг меня так происходит», — сказал Дантес.

При этом он отметил, что сам перешел на украинский в 33 года — после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

«Я за ласковую украинизацию, — отметил певец. — Вот я был в Харькове, и там действительно много людей говорят по-русски. И я понимаю почему, потому что у них нет времени… Это мой родной город, я харьковчанин, и я 33 года разговаривал на русском».

При этом Дантес подчеркнул: к людям, которые в Украине говорят по-русски, в принципе, у него претензий нет.

«Кто как разговаривает дома между собой – безразлично. Это дело каждого человека. Мы свободная страна, мы свободная нация, мы демократические, можем делать все, что угодно. Но мы еще и умны. И мы можем стать на путь — просто говори по-украински. Не надо свои страхи и свою неумелость закрывать тем, что кто-нибудь тебя не поймет. Все все понимают», — уверен певец.