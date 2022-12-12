“Чувак, з тебе все починається” – Дантес звернувся до Терехова щодо мови
Український співак, харків’янин Володимир Дантес перейшов на українську після початку повномасштабної війни та обурився бажанням мера Харкова продовжувати спілкуватися з жителями російською.
До мера Харкова Дантес звернувся публічно – в етері програми “Тихий вечір з Оленою Кравець” на телеканалі “Дом” .
“Він нещодавно заявив, що “я з харків’янами буду розмовляти російською, тому що так вони мене розуміють”. Але це неправильно. Ні, чувак, із тебе все починається. Почни розмовляти українською. Не звертай уваги, як розмовляють інші, надавай приклад. Я так усім кажу. І з тобою почнуть розмовляти. Навколо мене так відбувається”, – сказав Дантес.
При цьому він зазначив, що сам перейшов на українську в 33 роки – після початку повномасштабної війни РФ проти України.
“Я за ласкаву українізацію, – зазначив співак. – Ось я був у Харкові, і там справді багато людей говорять російською. І я розумію чому, тому що в них немає часу… Це моє рідне місто, я харків’янин, і я 33 роки розмовляв російською”.
При цьому Дантес наголосив: до людей, які в Україні говорять російською мовою, в принципі, у нього претензій немає.
Читайте також: Коментуючи штраф за порушення мовного закону, Терехов перейшов на російську
“Хто як розмовляє вдома між собою – байдуже. Це справа кожної людини. Ми вільна країна, ми вільна нація, ми демократичні, можемо робити все, що завгодно. Але ми ще й розумні. І ми можемо стати на шлях, де просто – розмовляй українською. Не треба свої страхи та свою невмілість закривати тим, що хтось не зрозуміє. Усі все розуміють“, – упевнений співак.
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Чувак, з тебе все починається” – Дантес звернувся до Терехова щодо мови»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український співак, харків’янин Володимир Дантес перейшов на українську після початку повномасштабної війни та обурився бажанням мера Харкова продовжувати спілкуватися з жителями російською".