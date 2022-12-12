Хозяйка погибла, хозяин в реанимации: на Харьковщине спасают осиротевшего пса
Фото: «Спасение животных Харьков»
Команда «Спасение животных. Харьков» поделилась трагической историей пса Динго, которого сейчас спасают ветеринары.
«Однажды во двор Динго прилетел снаряд. Вторая собака и хозяйка – погибли, мужчина попал в реанимацию, а Динго посекло осколками снаряда. Он чудом выжил. О нем позаботились соседи и попросили помощи в его спасении у нашей организации», — сообщили на странице организации «Спасение животных. Харьков» в facebook.
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Вместе с осиротевшим Динго из Волчанского района спасатели животных эвакуировали кота Персика. Животное парализовало от стресса. Сейчас ветеринары оказывают помощь обоим пациентам, пострадавшим от войны.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных. Харьков» поделилась трагической историей пса Динго, которого сейчас спасают ветеринары".