Хозяйка погибла, хозяин в реанимации: на Харьковщине спасают осиротевшего пса

Команда «Спасение животных. Харьков» поделилась трагической историей пса Динго, которого сейчас спасают ветеринары.

«Однажды во двор Динго прилетел снаряд. Вторая собака и хозяйка – погибли, мужчина попал в реанимацию, а Динго посекло осколками снаряда. Он чудом выжил. О нем позаботились соседи и попросили помощи в его спасении у нашей организации», — сообщили на странице организации «Спасение животных. Харьков» в facebook.

Вместе с осиротевшим Динго из Волчанского района спасатели животных эвакуировали кота Персика. Животное парализовало от стресса. Сейчас ветеринары оказывают помощь обоим пациентам, пострадавшим от войны.