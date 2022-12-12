Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса
Команда “Порятунок тварин. Харків” поділилася трагічною історією пса Дінго, якого зараз рятують ветеринари.
“Одного дня у двір Дінго прилетів снаряд. Друга собака та господарка – загинули, чоловік потрапив у реанімацію, а Дінго посікло уламками снаряду. Він дивом вижив. Про його подбали сусіди, і попросили допомоги в його порятунку в нашої організації”, – повідомили на сторінці організації “Порятунок тварин. Харків” у фейсбуці.
Читайте також: У Харкові тварин безкоштовно щеплять від сказу (графік)
Разом із осиротілим Дінго із Вовчанського району рятувальники тварин евакуювали кота Персика. Тварину паралізувало від стресу. Наразі ветеринари надають допомогу обом пацієнтам, які постраждали від війни.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин. Харків” поділилася трагічною історією пса Дінго, якого зараз рятують ветеринари".