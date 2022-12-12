Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса

Команда “Порятунок тварин. Харків” поділилася трагічною історією пса Дінго, якого зараз рятують ветеринари.

“Одного дня у двір Дінго прилетів снаряд. Друга собака та господарка – загинули, чоловік потрапив у реанімацію, а Дінго посікло уламками снаряду. Він дивом вижив. Про його подбали сусіди, і попросили допомоги в його порятунку в нашої організації”, – повідомили на сторінці організації “Порятунок тварин. Харків” у фейсбуці.

Разом із осиротілим Дінго із Вовчанського району рятувальники тварин евакуювали кота Персика. Тварину паралізувало від стресу. Наразі ветеринари надають допомогу обом пацієнтам, які постраждали від війни.