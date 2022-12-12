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Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса

Суспільство 10:21   12.12.2022
Оксана Горун
Господиня загинула, господар у реанімації: на Харківщині рятують пса

Команда “Порятунок тварин. Харків” поділилася трагічною історією пса Дінго, якого зараз рятують ветеринари.

“Одного дня у двір Дінго прилетів снаряд. Друга собака та господарка – загинули, чоловік потрапив у реанімацію, а Дінго посікло уламками снаряду. Він дивом вижив. Про його подбали сусіди, і попросили допомоги в його порятунку в нашої організації”, – повідомили на сторінці організації “Порятунок тварин. Харків” у фейсбуці.

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    • Разом із осиротілим Дінго із Вовчанського району рятувальники тварин евакуювали кота Персика. Тварину паралізувало від стресу. Наразі ветеринари надають допомогу обом пацієнтам, які постраждали від війни.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин. Харків” поділилася трагічною історією пса Дінго, якого зараз рятують ветеринари".