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«Мы восхищаемся вами»: Борис Джонсон поздравил харьковчан с Рождеством (видео)

Общество 20:53   12.12.2022
Елена Нагорная
«Мы восхищаемся вами»: Борис Джонсон поздравил харьковчан с Рождеством (видео)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеоприветствие жителям Харьковщины и поздравил их с наступающим Рождеством.

Видео опубликовала в Telegram харьковчанка, народный депутат Мария Мезенцева.

«Привет, это Борис Джонсон!» — обратился политик к харьковчанам. — Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм. Надеюсь, что с вами все хорошо. Желаю вам очень-очень счастливого Рождества!».

После этого Джонсон перешел на украинский и добавил: «Із Різдвом!».

Видео: Мария Мезенцева

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеоприветствие жителям Харьковщины и поздравил их с наступающим Рождеством.".