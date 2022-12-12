«Мы восхищаемся вами»: Борис Джонсон поздравил харьковчан с Рождеством (видео)
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеоприветствие жителям Харьковщины и поздравил их с наступающим Рождеством.
Видео опубликовала в Telegram харьковчанка, народный депутат Мария Мезенцева.
«Привет, это Борис Джонсон!» — обратился политик к харьковчанам. — Просто говорю смелым людям из Харькова, как сильно мы восхищаемся вами в Великобритании, и как здорово было видеть тот путь, когда так много территорий Харьковской области было освобождено. Спасибо за ваш героизм. Надеюсь, что с вами все хорошо. Желаю вам очень-очень счастливого Рождества!».
После этого Джонсон перешел на украинский и добавил: «Із Різдвом!».
Видео: Мария Мезенцева
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 20:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеоприветствие жителям Харьковщины и поздравил их с наступающим Рождеством.".