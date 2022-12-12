“Ми захоплюємося вами”: Борис Джонсон привітав харків’ян із Різдвом (відео)
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео для мешканців Харківщини і привітав їх із Різдвом.
Відео опублікувала у Telegram харків’янка, народна депутатка Марія Мезенцева.
“Привіт, це Борис Джонсон!” – звернувся політик до харків’ян. – Просто кажу сміливим людям з Харкова, як сильно ми захоплюємося вами у Великій Британії, і як здорово було бачити той шлях, коли так багато територій Харківської області було звільнено. Дякую за ваш героїзм. Сподіваюся, що з вами все гаразд. Бажаю вам дуже-дуже щасливого Різдва!”.
Після цього Джонсон перейшов на українську і додав: “Із Різдвом!”.
Відео: Марія Мезенцева
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Ми захоплюємося вами”: Борис Джонсон привітав харків’ян із Різдвом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:53;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео для мешканців Харківщини і привітав їх із Різдвом.".