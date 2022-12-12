“Ми захоплюємося вами”: Борис Джонсон привітав харків’ян із Різдвом (відео)

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео для мешканців Харківщини і привітав їх із Різдвом.

Відео опублікувала у Telegram харків’янка, народна депутатка Марія Мезенцева.

“Привіт, це Борис Джонсон!” – звернувся політик до харків’ян. – Просто кажу сміливим людям з Харкова, як сильно ми захоплюємося вами у Великій Британії, і як здорово було бачити той шлях, коли так багато територій Харківської області було звільнено. Дякую за ваш героїзм. Сподіваюся, що з вами все гаразд. Бажаю вам дуже-дуже щасливого Різдва!”.

Після цього Джонсон перейшов на українську і додав: “Із Різдвом!”.

Відео: Марія Мезенцева