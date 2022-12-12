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“Ми захоплюємося вами”: Борис Джонсон привітав харків’ян із Різдвом (відео)

Суспільство 20:53   12.12.2022
Елена Нагорная
“Ми захоплюємося вами”: Борис Джонсон привітав харків’ян із Різдвом (відео)

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео для мешканців Харківщини і привітав їх із Різдвом.

Відео опублікувала у Telegram харків’янка, народна депутатка Марія Мезенцева.

“Привіт, це Борис Джонсон!” – звернувся політик до харків’ян. – Просто кажу сміливим людям з Харкова, як сильно ми захоплюємося вами у Великій Британії, і як здорово було бачити той шлях, коли так багато територій Харківської області було звільнено. Дякую за ваш героїзм. Сподіваюся, що з вами все гаразд. Бажаю вам дуже-дуже щасливого Різдва!”.

Після цього Джонсон перейшов на українську і додав: “Із Різдвом!”.

Відео: Марія Мезенцева

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 20:53;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав відео для мешканців Харківщини і привітав їх із Різдвом.".