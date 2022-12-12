Отопительный сезон: Синегубов сообщил, что запущены все котельные
В Харьковской области сейчас работают 518 котельных — это все котельные, которые планировали запустить в этот отопительный сезон, рассказал в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.
«Готовясь к отопительному сезону, мы запустили все 518 котельных, которые мы планировали запустить. Однако, это не означает, что в 100% домохозяйств есть тепло. Поскольку у нас есть деоккупированные территории, как города Купянск и Изюм, где из 23 котельных у нас запущено только 6. Потому что другие просто-напросто полностью разрушены и сейчас в сжатые сроки восстановить их практически невозможно», — отметил председатель ХОВА.
Читайте также: Ситуация со светом, отоплением и транспортом в Харькове. Информация Терехова
Также Синегубов рассказал, как быстро удается восстанавливать разрушенные и поврежденные вражескими обстрелами дома.
«Если дом частный разрушен, то, к сожалению, восстановить его пока мы не можем. Если повреждения незначительные, то мы будем помогать хоть как-то залатать и устранить те повреждения для того, чтобы люди имели возможность перезимовать. А если уже повреждена критическая инфраструктура, то наши службы работают круглосуточно», — добавил он.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Отопительный сезон: Синегубов сообщил, что запущены все котельные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 19:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас работают 518 котельных — это все котельные, которые планировали запустить в этот отопительный сезон, рассказал в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.".