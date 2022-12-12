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Отопительный сезон: Синегубов сообщил, что запущены все котельные

Общество 19:03   12.12.2022
Елена Нагорная
Отопительный сезон: Синегубов сообщил, что запущены все котельные

В Харьковской области сейчас работают 518 котельных — это все котельные, которые планировали запустить в этот отопительный сезон, рассказал в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

«Готовясь к отопительному сезону, мы запустили все 518 котельных, которые мы планировали запустить. Однако, это не означает, что в 100% домохозяйств есть тепло. Поскольку у нас есть деоккупированные территории, как города Купянск и Изюм, где из 23 котельных у нас запущено только 6. Потому что другие просто-напросто полностью разрушены и сейчас в сжатые сроки восстановить их практически невозможно», — отметил председатель ХОВА.

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Также Синегубов рассказал, как быстро удается восстанавливать разрушенные и поврежденные вражескими обстрелами дома.

«Если дом частный разрушен, то, к сожалению, восстановить его пока мы не можем. Если повреждения незначительные, то мы будем помогать хоть как-то залатать и устранить те повреждения для того, чтобы люди имели возможность перезимовать. А если уже повреждена критическая инфраструктура, то наши службы работают круглосуточно», — добавил он.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сейчас работают 518 котельных — это все котельные, которые планировали запустить в этот отопительный сезон, рассказал в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.".