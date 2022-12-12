Отопительный сезон: Синегубов сообщил, что запущены все котельные

В Харьковской области сейчас работают 518 котельных — это все котельные, которые планировали запустить в этот отопительный сезон, рассказал в эфире национального телемарафона глава ОВА Олег Синегубов.

«Готовясь к отопительному сезону, мы запустили все 518 котельных, которые мы планировали запустить. Однако, это не означает, что в 100% домохозяйств есть тепло. Поскольку у нас есть деоккупированные территории, как города Купянск и Изюм, где из 23 котельных у нас запущено только 6. Потому что другие просто-напросто полностью разрушены и сейчас в сжатые сроки восстановить их практически невозможно», — отметил председатель ХОВА.

Также Синегубов рассказал, как быстро удается восстанавливать разрушенные и поврежденные вражескими обстрелами дома.

«Если дом частный разрушен, то, к сожалению, восстановить его пока мы не можем. Если повреждения незначительные, то мы будем помогать хоть как-то залатать и устранить те повреждения для того, чтобы люди имели возможность перезимовать. А если уже повреждена критическая инфраструктура, то наши службы работают круглосуточно», — добавил он.