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Опалювальний сезон: Синєгубов повідомив, що запущено всі котельні

Суспільство 19:03   12.12.2022
Елена Нагорная
Опалювальний сезон: Синєгубов повідомив, що запущено всі котельні

У Харківській області наразі працюють 518 котелень – це все котельні, які планували запустити цього опалювального сезону, розповів в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

“Готуючись до опалювального сезону, ми запустили всі 518 котелень, які ми планували запустити. Однак, це не означає, що у 100% домогосподарств є тепло. Оскільки в нас є деокуповані території, як міста Куп’янськ та Ізюм, де з 23 котелень у нас запущено лише 6. Тому що інші просто-напросто вщент зруйновано і наразі у стислі строки відновити їх практично неможливо”, – зазначив голова ХОВА.

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Також Синєгубов розповів, як швидко вдається відновлювати зруйновані та пошкоджені ворожими обстрілами будинки.

“Якщо будинок приватний зруйнований, то, на жаль, відновити його наразі ми не можемо. Якщо пошкодження незначні, то ми будемо допомагати хоч якось залатати і усунути ті пошкодження для того, щоб люди мали змогу перезимувати. А якщо вже пошкоджена критична інфраструктура, то наші служби працюють цілодобово”, – додав він.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 19:03;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області наразі працюють 518 котелень – це все котельні, які планували запустити цього опалювального сезону, розповів в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.".