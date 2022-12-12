Российская армия подожгла две дачи на Харьковщине
В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки.
За минувшие сутки в регионе случилось шесть пожаров, только один из них — из-за вражеских обстрелов.
«В 14:50 спасатели выехали на ликвидацию последствий вражеского обстрела садового общества в селе Глубокое Харьковского района. Горели два дачных дома на общей площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших не обнаружено. Уже в 17:28 пожар был ликвидирован. Работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели также сообщили, что за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки".