Российская армия подожгла две дачи на Харьковщине

В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки.

За минувшие сутки в регионе случилось шесть пожаров, только один из них — из-за вражеских обстрелов.

«В 14:50 спасатели выехали на ликвидацию последствий вражеского обстрела садового общества в селе Глубокое Харьковского района. Горели два дачных дома на общей площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших не обнаружено. Уже в 17:28 пожар был ликвидирован. Работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также сообщили, что за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.