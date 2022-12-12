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Российская армия подожгла две дачи на Харьковщине

Происшествия 08:23   12.12.2022
Оксана Горун
Российская армия подожгла две дачи на Харьковщине

В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки.

За минувшие сутки в регионе случилось шесть пожаров, только один из них — из-за вражеских обстрелов.

«В 14:50 спасатели выехали на ликвидацию последствий вражеского обстрела садового общества в селе Глубокое Харьковского района. Горели два дачных дома на общей площади 150 квадратных метров. Жертв и пострадавших не обнаружено. Уже в 17:28 пожар был ликвидирован. Работали  два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также сообщили, что за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 47 взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 08:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов на Харьковщине за прошедшие сутки".