Російська армія підпалила дві дачі на Харківщині

У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів на Харківщині минулої доби.

Минулої доби в регіоні сталося шість пожеж, лише одна з них – через ворожі обстріли.

“О 14:50 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу садового товариства в с. Глибоке Харківського району. Горіли два дачних будинки на загальній площі 150 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 17:28 пожежі були ліквідовані. Працювали 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники також повідомили, що за добу піротехніки вилучили та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.