Російська армія підпалила дві дачі на Харківщині
У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів на Харківщині минулої доби.
Минулої доби в регіоні сталося шість пожеж, лише одна з них – через ворожі обстріли.
“О 14:50 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу садового товариства в с. Глибоке Харківського району. Горіли два дачних будинки на загальній площі 150 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 17:28 пожежі були ліквідовані. Працювали 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники також повідомили, що за добу піротехніки вилучили та знешкодили 47 вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про наслідки обстрілів на Харківщині минулої доби".