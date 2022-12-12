Темпы разминирования Харьковщины несмотря на погоду не сбавляем — Синегубов

В Харьковской области в работах по разминированию задействованы более сотни человек и полсотни единиц техники, рассказал в эфире национального телемарафона председатель ОВА Олег Синегубов.

«Подразделения ГСЧС продолжают работать на наших территориях по разминированию. На территории области работают 22 отряда, это 112 человек и 46 единиц техники. Конечно, есть поправка на погодные условия, которые мы сейчас имеем. Однако темпов мы все равно не сбавляем. Поскольку нам еще надо восстанавливать критическую инфраструктуру, подключать к электропитанию населенные пункты. Ежедневно мы констатируем, что несколько населенных пунктов небольших мы подключаем», — рассказал Синегубов.

Также глава подчеркнул, что в регионе продолжают восстанавливать транспортное сообщение.

«У нас фактически уже запущены маршруты по всем деоккупированным территориям. Это и Купянск, и Волчанск, и Циркуны, и Изюм, и Балаклея. И дальше продолжаем, чтобы восстановить транспортное сообщение с меньшими населенными пунктами, однако напрямую здесь зависит от вопроса разминирования», — отметил он.

Синегубов констатировал, что транспортная инфраструктура сильно повреждена — уничтожены 30 мостов, которые требуют капитального восстановления, поэтому сейчас строятся временные переправы.

Ранее заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха рассказал, что когда лежит снег, работы по разминированию территорий частично приостанавливаются в частности из-за большого количества пластичной взрывчатки, которую оставили после себя россияне.