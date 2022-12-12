Темпів розмінування Харківщини попри погоду не збавляємо – Синєгубов

У Харківській області у роботах з розмінування задіяні понад сотня осіб та пів сотні одиниць техніки, розповів в етері національного телемарафону голова ОВА Олег Синєгубов.

“Підрозділи ДСНС продовжують працювати на наших територіях щодо розмінування. На території області працюють 22 з’єднання, це 112 осіб і 46 одиниць техніки. Звичайно, що є поправка на погодні умови, які ми наразі маємо. Однак темпів ми все одно не збавляємо. Оскільки нам ще треба відновлювати критичну інфраструктуру, під’єднувати до електроживлення населені пункти. Щодня ми констатуємо, що декілька населених пунктів невеликих ми під’єднуємо”, – розповів Синєгубов.

Також глава ХОВА наголосив, що в регіоні продовжують відновлювати транспортне сполучення.

“У нас фактично вже запущені маршрути по всіх деокупованих територіях. Це і Куп’янськ, і Вовчанськ, і Циркуни, і Ізюм, і Балаклія. І далі продовжуємо, щоб відновити транспортне сполучення з меншими населеними пунктами, однак напряму тут залежить від питання розмінування”, – зазначив він.

Синєгубов констатував, що транспортну інфраструктуру сильно пошкоджено – знищено 30 мостів, які вимагають капітального відновлення, тому зараз будуються тимчасові переправи.

Раніше заступник голови ХОВА Роман Семенуха розповів, що коли лежить сніг, роботи з розмінування територій частково призупиняються, зокрема через велику кількість пластичної вибухівки, яку залишили росіяни.