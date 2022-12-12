В центре Харькова временно закроют два выхода метро (обновлено)

Недоступными будут выходы станции метро «Университет».

«С 12:00 12 декабря временно будет закрыт для обслуживания пассажиров вестибюль №1 станции метро «Университет» в сторону пешвыходов №4 (выход в сад Шевченко) и №5 (выход в главный корпус ХНУ им В.Н. Каразина)», — предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что выходы закрывают на весь период новогодних праздников.

«Подготовка к открытию новогодней елки на станции, — пояснил причину перекрытия вестибюля спикер КП «Харьковской метрополитен» Алексей Битнер. — Об открытиях сообщим дополнительно».

Отвечая на вопрос о сроках открытия выходов, он отметил: «Ориентировочно — по окончании новогодних массовых мероприятий».

Напомним, на станции «Университет» установили новогоднюю елку. Мэр города сообщил, что харьковчане смогут отпраздновать Новый год под землей. Но при одном условии: необходимо приехать на станцию «Университет» заранее — до наступления комендантского часа 31 декабря.

Также с 19 декабря на станции начнутся представления для малышей.