В центре Харькова временно закроют два выхода метро (обновлено)
Недоступными будут выходы станции метро «Университет».
«С 12:00 12 декабря временно будет закрыт для обслуживания пассажиров вестибюль №1 станции метро «Университет» в сторону пешвыходов №4 (выход в сад Шевченко) и №5 (выход в главный корпус ХНУ им В.Н. Каразина)», — предупредила пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что выходы закрывают на весь период новогодних праздников.
«Подготовка к открытию новогодней елки на станции, — пояснил причину перекрытия вестибюля спикер КП «Харьковской метрополитен» Алексей Битнер. — Об открытиях сообщим дополнительно».
Отвечая на вопрос о сроках открытия выходов, он отметил: «Ориентировочно — по окончании новогодних массовых мероприятий».
Напомним, на станции «Университет» установили новогоднюю елку. Мэр города сообщил, что харьковчане смогут отпраздновать Новый год под землей. Но при одном условии: необходимо приехать на станцию «Университет» заранее — до наступления комендантского часа 31 декабря.
Читайте также: Терехов показал главную елку Харькова в метро и анонсировал концерты (видео)
Также с 19 декабря на станции начнутся представления для малышей.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В центре Харькова временно закроют два выхода метро (обновлено)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2022 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недоступными будут выходы станции метро «Университет»".