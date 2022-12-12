У центрі Харкова тимчасово закриють два виходи метро (оновлено)
Недоступними будуть виходи станції метро “Університет”.
“З 12:00 години 12 грудня тимчасово буде зачинено для обслуговування пасажирів вестибюль №1 станції метро «Університет» у бік пішвиходів №4 (вихід до саду Шевченка) та №5 (вихід до головного корпусу ХНУ ім В.Н. Каразіна)”, – попередила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Пізніше в пресслужбі метрополітену уточнили, що виходи закривають на весь період новорічних свят.
“Підготовка до відкриття новорічної ялинки на станції, – пояснив причину перекриття вестибюлю речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер. – Про відкриття повідомимо додатково”.
Відповідаючи на запитання щодо термінів відкриття виходів, він зазначив: “Орієнтовно – після закінчення новорічних масових заходів”.
Нагадаємо, на станції “Університет” встановили новорічну ялинку. Мер міста повідомив, що харків’яни матимуть змогу відсвяткувати Новий рік під землею. Але за однієї умови: необхідно приїхати на станцію “Університет” заздалегідь – до комендантської години 31 грудня.
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Також з 19 грудня на станції розпочнуться вистави для малюків.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Недоступними будуть виходи станції метро “Університет”".