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У центрі Харкова тимчасово закриють два виходи метро (оновлено)

Суспільство 10:01   12.12.2022
Оксана Горун
У центрі Харкова тимчасово закриють два виходи метро (оновлено)

Недоступними будуть виходи станції метро “Університет”.

“З 12:00 години 12 грудня тимчасово буде зачинено для обслуговування пасажирів вестибюль №1 станції метро «Університет» у бік пішвиходів №4 (вихід до саду Шевченка) та №5 (вихід до головного корпусу ХНУ ім В.Н. Каразіна)”, – попередила пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Пізніше в пресслужбі метрополітену уточнили, що виходи закривають на весь період новорічних свят.

“Підготовка до відкриття новорічної ялинки на станції, – пояснив причину перекриття вестибюлю речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер. – Про відкриття повідомимо додатково”.

Відповідаючи на запитання щодо термінів відкриття виходів, він зазначив: “Орієнтовно – після закінчення новорічних масових заходів”.

Нагадаємо, на станції “Університет” встановили новорічну ялинку. Мер міста повідомив, що харків’яни матимуть змогу відсвяткувати Новий рік під землею. Але за однієї умови: необхідно приїхати на станцію “Університет” заздалегідь – до комендантської години 31 грудня.

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    • Також з 19 грудня на станції розпочнуться вистави для малюків.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2022 в 10:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Недоступними будуть виходи станції метро “Університет”".