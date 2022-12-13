Три локации «дозревают»: прогноз аналитика, где возможно контрнаступление ВСУ
На трех участках фронта, за исключением Донецкого направления, у российской армии наблюдается критическая нехватка артиллерии, а ВСУ методично готовят почву для контрнаступления.
Об этом пишет в аналитическом обзоре военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его мнению, в соседней с Харьковской Луганской области уже сформирована локация для контрнаступления ВСУ.
«Луганщина представляет собой сформированную для контрнаступления локацию, на которой есть как огневой контроль основных логистических артерий, гипертрофированно-расширенная серая зона, так и выдохшийся ресурс подразделений 20-й ОВА ЗВО», — комментирует обстановку на фронте Коваленко.
Также условия для контрнаступления ВСУ формируют на Запорожском направлении.
«Запорожская локация в состоянии формирования условий для контрнаступления. На данный момент условия не сформированы, но возможность прострела до азовского побережья ускоряет данный процесс», — отметил аналитик.
Что касается левобережья Херсонщины, то там формируется операционная зона глубиной 10 — 20 км.
«Фактически, все условия для ее формирования созданы, наблюдается процесс закрепления и усиления возможностей по огневому давлению/контролю. Эта операционная зона выглядит весьма занимательно, особенно если учесть такое место как Кинбурнская коса, являющаяся для российской группировки на левобережке кинжалом под ребром. Командование РОВ это прекрасно понимает, но поделать с фактором косы ничего не может», — считает Коваленко.
Он отметил, что российская армия концентрирует силы в районе Запорожского и Херсонского направлений, однако собранные БТГр находятся «на распутье».
«6 БТГр сконцентрированы на распутье между левобережьем Херсонщины и запорожской локацией, то есть, при единовременной активизации неких действий, могут быть использованы предельно неэффективно. Очевидно, что так и будет», — прогнозирует эксперт.
В то же время на Донецкой локации российская армия продолжает атаковать хорошо укрепленные позиции Сил обороны. Изменений на этом участке фронта в ближайшее время ожидать не стоит, считает Коваленко. Там продолжается истощение ресурсов оккупантов.
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«Фактически, именно на том, что делают наши герои в Донецкой локации, будет держаться все то, что будет сделано на остальных плацдармах, — считает военно-политический обозреватель «ИС». — Причем речь идет не только о сковывании ресурса противника, а и о решении ряда других, очень важных задач, о которых пока не время».
Коваленко отмечает «критическую нехватку» артиллерии у российской армии на трех локациях — Луганской, Херсонской и Запорожской, а также снижение эффективности систем управления и обеспечения.
«Ухудшается логистика и возможности по своевременной компенсации потерь, даже некачественным ресурсом в виде чмобов. Таким образом, три из четырех локаций либо находятся в очень перспективном положении, либо проходят процесс дозревания, для последующего погружения в это положение», — делает вывод Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 10:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На трех участках фронта, за исключением Донецкого направления, у российской армии наблюдается критическая нехватка артиллерии, а ВСУ методично готовят почву для контрнаступления".