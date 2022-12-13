Три локації “дозрівають”: прогноз аналітика, де можливий контрнаступ ЗСУ

На трьох ділянках фронту, за винятком Донецького напрямку, російська армія має критичний брак артилерії, а ЗСУ методично готують ґрунт для контрнаступу.

Про це пише в аналітичному огляді військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. На його думку, в сусідній із Харківщиною Луганській області вже сформовано локацію для контрнаступу ЗСУ.

“Луганщина є сформованою для контрнаступу локацією, на якій є як вогневий контроль основних логістичних артерій, гіпертрофовано-розширена сіра зона, так і ресурс підрозділів 20-ї ЗВА ЗВО, що видихнувся”, – коментує обстановку на фронті Коваленко.

Також умови для контрнаступу ЗСУ формують на Запорізькому напрямку.

“Запорізька локація в стані формування умов для контрнаступу. Наразі умови не сформовані, але можливість прострілу до азовського узбережжя прискорює цей процес”, – зазначив аналітик.

Щодо лівобережжя Херсонщини, то там формується операційна зона глибиною 10 – 20 км.

“Фактично, всі умови для її формування створені, спостерігається процес закріплення та посилення можливостей по вогневому тиску/контролю. Ця операційна зона виглядає дуже цікаво, особливо якщо врахувати таке місце як Кінбурнська коса, яка є для російського угруповання на лівобережці кинджалом під рубаком. Командування РОВ це чудово розуміє, але вдіяти з фактором коси нічого не може”, – вважає Коваленко.

Він зазначив, що російська армія концентрує сили в районі Запорізького та Херсонського напрямів, проте зібрані БТГр перебувають “на роздоріжжі”.

“6 БТГр сконцентровані на роздоріжжі між лівобережжям Херсонщини та Запорізькою локацією, тобто при одноразовій активізації деяких дій можуть бути використані гранично неефективно. Очевидно, що так і буде”, – прогнозує експерт.

Водночас, на Донецькій локації російська армія продовжує атакувати добре укріплені позиції Сил оборони. Змін на цій ділянці фронту найближчим часом не варто очікувати, вважає Коваленко. Там продовжується виснаження ресурсів окупантів.

“Фактично, саме на тому, що роблять наші герої в Донецькій локації, триматиметься все те, що буде зроблено на інших плацдармах, – вважає військово-політичний оглядач “ІС”. – Причому йдеться не лише про сковування ресурсу супротивника, а й про вирішення низки інших, дуже важливих завдань, про які поки що не час”.

Коваленко відзначив “критичну нестачу” артилерії в російської армії на трьох локаціях – Луганській, Херсонській та Запорізькій, а також зниження ефективності систем управління та забезпечення.

“Погіршується логістика та можливості щодо своєчасної компенсації втрат, навіть неякісним ресурсом у вигляді чмобів. Таким чином, три з чотирьох локацій або перебувають у дуже перспективному становищі, або проходять процес дозрівання для подальшого занурення в це становище”, – робить висновок Коваленко.