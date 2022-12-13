Жителям Харькова начали выдавать дрова для отопления
Дрова получают жители частного сектора на Немышле, сообщила пресс-служба мэрии.
«Харьковчане льготных категорий, проживающие в частном секторе Немышлянского района, получили по 3,1 куб. м лесоматериалов в пределах городской программы по обеспечению населения безвозмездной топливной древесиной», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
Отметим, что такие программы действуют во всех громадах области. Однако обеспечение людей дровами — не массовое. К примеру, глава Песочинской громады Олег Чернобай несколько дней назад сообщил, что в Песочине и населенных пунктах громады дрова получили 35 человек.
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«Каждый житель громады, чей дом не обеспечен другими, кроме древяной, системами отопления (в том числе газовым), может получить бесплатную древесину за счет субвенции из государственного бюджета. Первоначально топливная древесина предоставляется жителям, из числа
уязвимых категорий населения: многодетные семьи; старики; лица с инвалидностью», — напомнил условия для получения бесплатных дров глава громады.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2022 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрова получают жители частного сектора на Немышле, сообщила пресс-служба мэрии".