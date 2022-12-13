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Жителям Харкова почали видавати дрова для опалення

Суспільство 09:51   13.12.2022
Оксана Горун
Жителям Харкова почали видавати дрова для опалення Фото: Харківська міськрада

Дрова отримують мешканці приватного сектору на Немишлі, повідомила пресслужба мерії.

“Харків’яни пільгових категорій, які мешкають у приватному секторі Немишлянського району, отримали по 3,1 куб. м лісоматеріалів у межах міської програми із забезпечення населення безоплатною паливною деревиною”, – повідомила пресслужба Харківської міськради .

Мешканці Харкова отримують дрова від міськради

Зазначимо, що такі програми діють у всіх громадах області. Проте забезпечення людей дровами – не масове. Наприклад, голова Пісочинської громади Олег Чорнобай кілька днів тому повідомив, що в Пісочині та населених пунктах громади дрова отримали 35 осіб.

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“Кожен мешканець громади, чий будинок не забезпечений іншими, окрім дров’яного, системами опалення (зокрема газовим), може отримати безкоштовну деревину за рахунок субвенції з державного бюджету. Спочатку паливна деревина надається мешканцям, з числа вразливих категорій населення: багатодітні сім’ї; старі люди; особи з інвалідністю”, – нагадав умови для отримання безкоштовних дров голова громади.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2022 в 09:51;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрова отримують мешканці приватного сектору на Немишлі, повідомила пресслужба мерії".