Четыре сотни людей добровольно эвакуировались из «горячей» Купянщины — ХОВА

В течение недели из Купянского района Харьковской области добровольно эвакуировались в более безопасные места более 400 жителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

«Хотя мы наблюдаем более двух недель увеличение обстрелов громад Купянского района, непосредственно Купянска, Купянской громады. Мы уже около недели проводим добровольную эвакуацию людей. Более четырех сотен человек уже добровольно эвакуированы из Купянска. Хотя в Купянской громаде, по нашим данным, остается около 17 тысяч человек», — рассказал Семенуха.

По его оценкам, в Харькове и пригороде сейчас находится около 1,4 миллиона человек.

Как сообщал глава ХОВА Олег Синегубов, по вопросу эвакуации люди могут обращаться к главам военных администраций на местах и к волонтерам.