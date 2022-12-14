Чотири сотні людей добровільно евакуювалися з “гарячої” Куп’янщини – ХОВА

Протягом тижня з Куп’янського району Харківської області добровільно евакуювалися у безпечніші місця понад 400 мешканців.

Про це в етері телемарафону розповів заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

“Хоча ми спостерігаємо більше двох тижнів збільшення обстрілів громад Куп’янського району, безпосередньо Куп’янська, Куп’янської громади. Ми вже близько тижня проводимо добровільну евакуацію людей. Більше чотирьох сотень людей вже добровільно евакуйовано з Куп’янська. Хоча в Куп’янській громаді, за нашими даними, залишається близько 17 тисяч людей”, – розповів Семенуха.

За його оцінками, у Харкові та передмісті зараз перебуває близько 1,4 мільйона осіб.

Як повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов, щодо евакуації люди можуть звертатися до голів військових адміністрацій на місцях і до волонтерів.