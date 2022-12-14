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В Харькове временно не будет работать часть ветки метро

Общество 08:34   14.12.2022
Оксана Горун
В Харькове временно не будет работать часть ветки метро

Поезда в сторону Салтовки не будут ездить ориентировочно с 10 до 11  часов 14 декабря, предупредили в пресс-службе метро.

«Ориентировочно с 10:00 до 11:00 перевозка пассажиров по Салтовской линии метрополитена временно будет осуществляться на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и обратно», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Таким образом временно не будут работать станции «Героев труда», «Студенческая» и «Академика Павлова».

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    • «Точное время изменений в движении поездов будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда в сторону Салтовки не будут ездить ориентировочно с 10 до 11  часов 14 декабря, предупредили в пресс-службе метро".