В Харькове временно не будет работать часть ветки метро
Поезда в сторону Салтовки не будут ездить ориентировочно с 10 до 11 часов 14 декабря, предупредили в пресс-службе метро.
«Ориентировочно с 10:00 до 11:00 перевозка пассажиров по Салтовской линии метрополитена временно будет осуществляться на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и обратно», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
Таким образом временно не будут работать станции «Героев труда», «Студенческая» и «Академика Павлова».
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«Точное время изменений в движении поездов будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поезда в сторону Салтовки не будут ездить ориентировочно с 10 до 11 часов 14 декабря, предупредили в пресс-службе метро".