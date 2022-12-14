В Харькове временно не будет работать часть ветки метро

Поезда в сторону Салтовки не будут ездить ориентировочно с 10 до 11 часов 14 декабря, предупредили в пресс-службе метро.

«Ориентировочно с 10:00 до 11:00 перевозка пассажиров по Салтовской линии метрополитена временно будет осуществляться на участке от станции «Исторический музей» до станции «Академика Барабашова» и обратно», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Таким образом временно не будут работать станции «Героев труда», «Студенческая» и «Академика Павлова».

«Точное время изменений в движении поездов будет сообщено дополнительно», — отметили в метрополитене.