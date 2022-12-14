У Харкові тимчасово не працюватиме частина гілки метро

Потяги в бік Салтівки не їздитимуть орієнтовно з 10 до 11 години 14 грудня, попередили у прес-службі метро.

“Орієнтовно з 10:00 до 11:00 перевезення пасажирів Салтівською лінією метрополітену тимчасово здійснюватиметься на ділянці від станції “Історичний музей” до станції “Академіка Барабашова” і назад”, – повідомили в КП “Харківський метрополітен”.

Таким чином тимчасово не працюватимуть станції “Героїв праці”, “Студентська” та “Академіка Павлова”.

“Точний час змін у русі поїздів буде повідомлено додатково”, – зазначили у метрополітені.