У Харкові тимчасово не працюватиме частина гілки метро
Потяги в бік Салтівки не їздитимуть орієнтовно з 10 до 11 години 14 грудня, попередили у прес-службі метро.
“Орієнтовно з 10:00 до 11:00 перевезення пасажирів Салтівською лінією метрополітену тимчасово здійснюватиметься на ділянці від станції “Історичний музей” до станції “Академіка Барабашова” і назад”, – повідомили в КП “Харківський метрополітен”.
Таким чином тимчасово не працюватимуть станції “Героїв праці”, “Студентська” та “Академіка Павлова”.
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“Точний час змін у русі поїздів буде повідомлено додатково”, – зазначили у метрополітені.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2022 в 08:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Потяги в бік Салтівки не їздитимуть орієнтовно з 10 до 11 години 14 грудня, попередили у прес-службі метро".