Поселок на Харьковщине завтра останется без холодной воды
16 декабря будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая Харьковской области.
Причина — аварийно-восстановительные работы на центральном водопроводе, сообщили в Telegram-канале поселкового совета.
Подачу воды обещают восстановить сразу после завершения ремонтных работ.
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 18:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "16 декабря будет временно отсутствовать водоснабжение в поселке Боровая Харьковской области.".