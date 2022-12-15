Селище на Харківщині завтра залишиться без холодної води
16 грудня тимчасово буде відсутнє водопостачання у селищі Борова Харківської області.
Причина – аварійно-відновлювальні роботи на центральному водопроводі, повідомили у Telegram-каналі селищної ради.
Подачу води обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 18:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 грудня тимчасово буде відсутнє водопостачання у селищі Борова Харківської області.".