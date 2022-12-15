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Селище на Харківщині завтра залишиться без холодної води

Суспільство 18:39   15.12.2022
Олена Нагорна
Селище на Харківщині завтра залишиться без холодної води

16 грудня тимчасово буде відсутнє водопостачання у селищі Борова Харківської області.

Причина – аварійно-відновлювальні роботи на центральному водопроводі, повідомили у Telegram-каналі селищної ради.

Подачу води обіцяють відновити одразу після завершення ремонтних робіт.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 18:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 грудня тимчасово буде відсутнє водопостачання у селищі Борова Харківської області.".