Туман и гололед: на завтра на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение
Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Украине и, в частности, в Харьковской области.
Сообщается, что 16 декабря ночью и утром в Украине ожидается туман (кроме северо-западных регионов), видимость составит 200-500 метров, в восточных областях — гололед.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
В Харькове в ночь на 16 декабря ожидается умеренный мокрый снег и дождь, термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза. Днем осадки не прогнозируются, при этом в городе потеплеет — от 2 до 4 градусов со знаком «плюс».
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Украине и, в частности, в Харьковской области.".