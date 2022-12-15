Туман и гололед: на завтра на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Украине и, в частности, в Харьковской области.

Сообщается, что 16 декабря ночью и утром в Украине ожидается туман (кроме северо-западных регионов), видимость составит 200-500 метров, в восточных областях — гололед.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Харькове в ночь на 16 декабря ожидается умеренный мокрый снег и дождь, термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза. Днем осадки не прогнозируются, при этом в городе потеплеет — от 2 до 4 градусов со знаком «плюс».