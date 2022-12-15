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Туман и гололед: на завтра на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

Общество 19:15   15.12.2022
Елена Нагорная
Туман и гололед: на завтра на Харьковщине объявлено штормовое предупреждение

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Украине и, в частности, в Харьковской области.

Сообщается, что 16 декабря ночью и утром в Украине ожидается туман (кроме северо-западных регионов), видимость составит 200-500 метров, в восточных областях — гололед.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Харькове в ночь на 16 декабря ожидается умеренный мокрый снег и дождь, термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза. Днем осадки не прогнозируются, при этом в городе потеплеет — от 2 до 4 градусов со знаком «плюс».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 19:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях по Украине и, в частности, в Харьковской области.".