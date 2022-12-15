Туман та ожеледиця: на завтра на Харківщині оголошено штормове попередження
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні та, зокрема, у Харківській області.
Повідомляється, що 16 грудня вночі та вранці в Україні очікується туман (крім північно-західних регіонів), видимість становитиме 200-500 метрів, у східних областях – ожеледиця.
Через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
У Харкові в ніч проти 16 грудня очікується помірний мокрий сніг та дощ, термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу. Вдень опади не прогнозуються, при цьому у місті потеплішає – від 2 до 4 градусів зі знаком “плюс”.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні та, зокрема, у Харківській області.".