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Туман та ожеледиця: на завтра на Харківщині оголошено штормове попередження

Суспільство 19:15   15.12.2022
Олена Нагорна
Туман та ожеледиця: на завтра на Харківщині оголошено штормове попередження

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні та, зокрема, у Харківській області.

Повідомляється, що 16 грудня вночі та вранці в Україні очікується туман (крім північно-західних регіонів), видимість становитиме 200-500 метрів, у східних областях – ожеледиця.

Через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У Харкові в ніч проти 16 грудня очікується помірний мокрий сніг та дощ, термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу. Вдень опади не прогнозуються, при цьому у місті потеплішає – від 2 до 4 градусів зі знаком “плюс”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 19:15;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні та, зокрема, у Харківській області.".