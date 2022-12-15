Туман та ожеледиця: на завтра на Харківщині оголошено штормове попередження

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища по Україні та, зокрема, у Харківській області.

Повідомляється, що 16 грудня вночі та вранці в Україні очікується туман (крім північно-західних регіонів), видимість становитиме 200-500 метрів, у східних областях – ожеледиця.

Через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

У Харкові в ніч проти 16 грудня очікується помірний мокрий сніг та дощ, термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу. Вдень опади не прогнозуються, при цьому у місті потеплішає – від 2 до 4 градусів зі знаком “плюс”.